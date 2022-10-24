ندوة باليرموك تناقش الوثائق الهاشمية كمصدر في دراسة تاريخ الأردن



الوكيل الاخباري - افتتحت في جامعة اليرموك اليوم الاثنين، فعاليات ندوة "الوثائق الهاشمية مصدر في دراسة تاريخ الأردن الحديث"، والتي نظمها كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات الأردنية والمنتدى الثقافي في إربد، بالتعاون مع قسم التاريخ في الجامعة، وجمعية المؤرخين الأردنيين، والمكتب التنفيذي لاحتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية.



وقال عميد كلية الآداب الدكتور موسى ربابعة، إن الإرث الهاشمي الممتد عبر الزمان والمكان يتضمن معالم تاريخية ومؤلفات ووثائق تعكس الرؤية الهاشمية على الصعيد الديني والسياسي والتاريخي، مؤكداً أن الهاشمين عبر مسيرتهم بذلوا التضحيات تلو التضحيات، وهذا ما تجسد في الوثائق الهاشمية التي تعد إرثاً عزيزاً، وبصمة مؤثرة تنطلق من الماضي وتنعكس على الحاضر وتستشرف المستقبل.

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