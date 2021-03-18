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ندوة باليرموك عن دور الإدارة بحماية الصحة العامة في ضوء جائحة كورونا

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الخميس، 18-03-2021 10:26 م

ندوة باليرموك عن دور الإدارة بحماية الصحة العامة في ضوء جائحة كورونا

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية القانون في جامعة اليرموك ندوة في القانون الإداري، عبر تطبيق زووم،اليوم الخميس بعنوان "دور الإدارة في حماية الصحة العامة في ضوء جائحة كورونا"، وذلك ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها الكلية ضمن احتفالات الجامعة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية.
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وقدم الدكتور ابراهيم الشوابكة من كلية القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ورقة عمل بعنوان "دور الضبط الاداري في حماية الصحة العامة كورونا انموذجا"، حاول فيها الاجابة على تساؤلين مهمين وهما، هل كانت جائحة كورونا تمثل حالة طوارئ صحية تستوجب اعلان حالة الطوارئ في الاردن ومدى خروج الحكومة من خلال اوامر الدفاع عن متطلبات مواجهة هذه الجائحة.

 




 

 


 

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