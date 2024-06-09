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الأحد، 09-06-2024 09:44 م

ندوة بعنوان "حياة البادية بين الواقع والدراما" في إربد

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الوكيل الإخباري - نظم منتدى نايف أبو عبيد الثقافي بالتعاون مع جمعية إربد زمان للتراث والتنمية الثقافية ومنتدى حائط المدينة الثقافي في بيت إربد التراثي مساء اليوم، ندوة بعنوان "حياة البادية بين الواقع والدراما"، بحضور عدد من المهتمين بشؤون حياة البادية والدراما ورؤساء الجمعيات الثقافية والمثقفين.

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وتحدث في الندوة التي أدارتها الأديبة جينا صالح، الفنانة جولييت عواد والفنان محمود الزيودي والفنان حابس حسين ودكتور الفنون والدراما في جامعة اليرموك بلال الذيابات والفنان محمد الخالدي والناشطة نجود حرز الله، عن هموم ومعيقات الفن في الدراما عامة والدراما البدوية بشكل خاص.


وفي نهاية الندوة تم طرح العديد من المداخلات والأسئلة من الحضور وبخاصة من طلبة كلية الدراما في جامعة اليرموك حول موضوع الندوة، كما شجع الفنانون المشاركون طلبة الدراما على المضي قدما وعدم الخوف من المستقبل بما يخص مستقبل الدراما في الأردن.


وفي نهاية اللقاء قام راعي الندوة عادل جرادات ورئيس المنتدى وليد فاضل جرادات بتكريم المشاركين.

 




 

 


 

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