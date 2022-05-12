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الخميس، 12-05-2022 05:26 م

ندوة تناقش أفضل طرق وأساليب المحافظة على أمن المنشآت

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الوكيل الاخباري - ناقشت ندوة تدريبية متخصصة، نظمتها المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الخميس، في كلية عمان الجامعة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، أفضل الطرق الوقائية والأساليب في المحافظة على أمن وسلامة المنشآت.

وأكد مدير الأمن والحماية في المؤسسة، العميد الركن المتقاعد محمد الدعجة، الذي افتتح فعاليات الندوة، بحضور عميد الكلية الدكتور بندر أبو تايه، أهمية تدريب وتأهيل موظفي الأمن والحماية في المؤسسة، والاستفادة القصوى من برنامج الندوة.

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