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الأحد، 27-11-2022 08:42 م

ندوة تناقش إدراة المخاطر والأمن السيبراني

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الوكيل الاخباري - افتتح الاتحاد الاردني لشركات التأمين اليوم الاحد، بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين أعمال الندوة العربية تحت عنوان " إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني والمعايير المالية الدولية وآخر ما توصل اليه تطبيق المعيار المحاسبي رقم 17 IFRS".

وبحسب بيان صحفي اليوم الاحد، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد ماجد سميرات، في كلمة له بحفل الافتتاح، إن فكرة عقد هذه الندوة تأتي نتاج استمرار منهجية عمل مجلس إدارة الاتحاد والإدارة التنفيذية فيه من خلال تسليط الضوء على مختلف المستجدات العالمية في جميع المجالات، حيث لافتا الى أهمية الندوة كونها تناقش المواضيع التي ستتناولها من متطلبات العمل المهني والاداري لقطاع التأمين .

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