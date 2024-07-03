ندوة تناقش تداعيات حرب غزة على الموارد والبيئة

الوكيل الاخباري - ناقشت جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة خلال ندوة عقدتها اليوم الأربعاء، الحرب على غزة وتداعياتها على الموارد والبيئة.

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وتحدث في الندوة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور دريد محاسنة، حول أثر ومخاطر الحرب في غزة على البيئة، مبينا أن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الحرب تعادل الإنتاج الكربوني في أي دولة أوروبية.



وأكد أهمية تسليط الضوء على التأثير البيئي للحرب على غزة، والتركيز على الدراسات المتعلقة به ليس فقط في غزة بل في المنطقة بما فيها الأردن.