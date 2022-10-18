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الثلاثاء، 18-10-2022 10:19 م

ندوة توعوية حول آفة المخدرات بالبلقاء التطبيقية

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الوكيل الاخباري - نظمت جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام يوما توعويا حول آفة المخدرات تحت عنوان " بوعينا نحمي الاجيال".

وقال مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد نبيل مبيضين إن مديرية الأمن العام تعمل وتتعاون مع العديد من الشركاء في مكافحة آفة المخدرات من المؤسسات الوطنية والجامعات والمدارس وكافة اطياف المجتمع لنشر الوعي ومكافحة المخدرات، مشيرا الى دور هذه المؤسسات الذي يسهم مع جهود الامن العام في الجانب العملياتي والتوعوي في التصدي لآفة المخدرات .

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