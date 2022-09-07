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الأربعاء، 07-09-2022 07:26 م

ندوة توعوية مجتمعية في غرب إربد حول آفة المخدرات

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شرطة غرب إربد بالتنسيق مع فريق "مبادرون" التطوعي ببلدة دير السعنة في لواء الطيبة، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية مجتمعية حول مكافحة آفة المخدرات، والتي تأتي ضمن حملة مديرية الأمن العام "بوعينا نحمي أجيالنا".

وقال مدير شرطة غرب إربد العقيد علي عليمات، خلال رعايته الندوة، إن منظومة الأمن العام الشاملة ركيزتها الأساسية المواطن ومدى التشاركية والتعاون مع رجال الأمن للحفاظ على الأمن المجتمعي.

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