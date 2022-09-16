ندوة ثقافية بالكرك بعنوان مصباح السلام

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب الكرك ندوة ثقافية اليوم بعنوان" مصباح السلام " حول دور جلالة الملك عبدالله الثاني في ترسيخ قيم السلام عالميا بمشاركة 30 شابة.



وتحدث بالندوة الدكتور يزن الشمايلة حول الإنجازات التي قدمها الهاشميون في صناعة السلام على المستوى الدولي والعالمي، لافتًا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد حققا دورًا مهمًا في نشر السلام بين الدول التي شهدت صراعات ونزاعات مما جعل قائد البلاد يحصد الكثير من الجوائز والأوسمة التي جعلت منه رمزًا للسلام بين قادة الدول.

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