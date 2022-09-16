الجمعة 16-09-2022
الوكيل الاخباري

الشريدة يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة

ندوة ثقافية بالكرك بعنوان مصباح السلام

الأردن يصوت لصالح مشروع قرار أممي يسمح لرئيس اوكرانيا بمخاطبة الجمعية العامة تلفزيونيا

تزيين جسر عبدون بالوان العلم الماليزي احتفاءً بيوم ماليزيا

توضيح حول فيديو مشاجرة بعمان انتهت بحادث دهس

الكهرباء الوطنية تعيد التيار الكهربائي لمناطق بعد اصلاح حالة عبث

الحكومة : فتح باب التبرع للمتضررين من حادثة اللويبدة

بدء فعاليات ورشة تقرير المرأة والأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي

وزير الخارجية الأميركي يعزي بضحايا انهيار عمارة اللويبدة

عجلون: مطالب باستحداث مشاغل تدريبية للمتعطلين عن العمل

الجمعة، 16-09-2022 08:50 م

ندوة ثقافية بالكرك بعنوان مصباح السلام

920223154658368920242


الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب الكرك ندوة ثقافية اليوم بعنوان" مصباح السلام " حول دور جلالة الملك عبدالله الثاني في ترسيخ قيم السلام عالميا بمشاركة 30 شابة.

وتحدث بالندوة الدكتور يزن الشمايلة حول الإنجازات التي قدمها الهاشميون في صناعة السلام على المستوى الدولي والعالمي، لافتًا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد حققا دورًا مهمًا في نشر السلام بين الدول التي شهدت صراعات ونزاعات مما جعل قائد البلاد يحصد الكثير من الجوائز والأوسمة التي جعلت منه رمزًا للسلام بين قادة الدول.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الشريدة يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة

820221112571678988159

الأردن يصوت لصالح مشروع قرار أممي يسمح لرئيس اوكرانيا بمخاطبة الجمعية العامة تلفزيونيا

1

تزيين جسر عبدون بالوان العلم الماليزي احتفاءً بيوم ماليزيا

main_image6324a39a8a187

توضيح حول فيديو مشاجرة بعمان انتهت بحادث دهس

9202210104955565362560

الكهرباء الوطنية تعيد التيار الكهربائي لمناطق بعد اصلاح حالة عبث

9202215162144283483604

الحكومة : فتح باب التبرع للمتضررين من حادثة اللويبدة

أخبار متعلقة
920221183348816060496

شباب الكرك تختتم معسكرات الأمن والسلامة الوطنية

19145961_857056681112428_7588878085026105340_n

دورة حول التربية الإعلامية والمعلوماتية في تربية قصبة الكرك

w

ورشة تثقيفية حول حماية الطفل في عجلون

820222323236321794466

محاضرة توعوية حول إدارة المشاريع التنفيذية في الكرك

72019595447538920923

تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن بالكرك

8202220234249862589129

دورة حول التربية الإعلامية في الكرك