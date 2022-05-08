ندوة ثقافية حول أهمية الترجمة في إثراء الثقافة العربية بالرمثا

الوكيل الاخباري - نظم ملتقى "ألق" الثقافي، اليوم الأحد، ندوة ثقافية بعنوان: "أهمية الترجمة في إثراء الثقافة العربية"، بمشاركة عدد من الباحثين والعاملين في هذا المجال، وذلك ضمن نشاطات إربد عاصمة الثقافة العربية 2022.



وأكد الباحث والمترجم أحمد شقيرات أهمية اتقان اللغتين الأصلية للباحث واللغة المترجم منها ليجري الحصول على ترجمة واضحة تسهم بتلبية طموح القارئ للاستفادة منها بالشكل المطلوب .

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