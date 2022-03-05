ندوة حوارية حول القوانين الناظمة لانتخابات مجالس المحافظات والبلدية بالفحيص

الوكيل الاخباري - عقدت في نادي الفحيص ، اليوم السبت، ندوة حوارية بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، بهدف التوعية والاطلاع على القوانين الناظمة لانتخابات مجالس المحافظات والبلدية ومجلس أمانة عمان، والتي ستجرى في 22 من الشهر الحالي.



وتحدث في الندوة، نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، المفوض الدكتور زهير أبو فارس، وعضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتورة عبير دبابنة، عن العديد من المحاور المتعلقة بالعملية الانتخابية واستعدادات الهيئة لضمان سير عملية الانتخاب بكل يسر وسهولة مع ضمان الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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