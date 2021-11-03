ندوة حول أهمية الوثائق في دراسة تاريخ الأردن

الوكيل الاخباري - نظمت جامعة آل البيت بالتعاون مع مديرية ثقافة المفرق ندوة عملية بعنوان "الوثيقة مصدراً لدراسة تاريخ الأردن" بمناسبة احتفالات الجامعة بمئوية الدولة.



وقدم الدكتور عليان الجالودي في الندوة التي نظمها قسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة، ورقة بحثية عن أهمية وثائق المكتبة الوطنية في دراسة تاريخ الأردن في عهد الإمارة، بين فيها أهمية هذه الوثائق في الكشف عن جوانب التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي للأردن المعاصر.

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