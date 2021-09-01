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الأربعاء، 01-09-2021 06:30 م

ندوة حول استجابة الضمان لجائحة كورونا

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الوكيل الاخباري - نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة حول استجابة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لجائحة كورونا، وبرامج التدخل التي اتبعتها وأثرها على سوق العمل والعمال.

وأكد رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور رحيل الغرايبة، أن مؤسسة الضمان تحملت عبئا كبيرا خلال هذه الجائحة، مشيدا بدورها في حماية قوى الإنتاج من عاملين وموظفين، والحيلولة دون تعرضهم للفصل خلال تلك الفترة الاستثنائية.

وقال المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، إن الجائحة زادت من حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المنظم وغير المنظم، مشيرا إلى أن بعض المراقبين توقعوا أن يخسر سوق العمل الأردني نحو 140 ألف فرصة عمل، إلا أن الحكومة بذلت جهودا مضنية للتعامل مع هذه الأزمة من خلال عدد من أوامر الدفاع.

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