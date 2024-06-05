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الأربعاء، 05-06-2024 10:40 م

ندوة حول الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بالبلقاء التطبيقية

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الوكيل الإخباري - نظم المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة التابع لجامعة البلقاء التطبيقية اليوم الأربعاء ندوة حول الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة تبعها إطلاق مبادرة (اجعل الورق يدور).

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وتهدف مبادرة (اجعل الورق يدور) إلى جمع النفايات الورقية عن طريق توزيع قرابة (500) حاوية كرتونية خاصة على كليات ومراكز ووحدات الجامعة، ومن ثم القيام وبالتعاون مع القطاع الخاص بإعادة تدويرها والذي من شأنه توفير وسيلة سهلة ومستدامة لجمع الورق في أماكن مختلفة داخل الحرم الجامعي.


ويتطلع المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة من خلال هذه المبادرة لتعزيز الوعي بأهمية إدارة النفايات الصلبة بشكل مستدام وتشجيع الابتكار في هذا المجال إذ تركز المبادرة على تشجيع الاستخدام المستدام للورق وإعادة إدخاله في دورة الحياة الاقتصادية.

 




 

 


 

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