ندوة حول التنمية والاستثمار بسلطنة عُمان

الوكيل الاخباري - نظمت السفارة العمانية في عمان اليوم الاثنين، ندوة متخصصة حول التنمية والاستثمار في سلطنة عمان بمشاركة عدد من المسؤولين العمانيين عبر الاتصال المرئي من الجانب العماني .
وهدفت الندوة التي حضرها عدد من الاقتصاديين والسفراء ورجال الأعمال الأردنيين إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن والسلطنة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة والميزات المقدمة للاستثمار.
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