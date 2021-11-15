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الإثنين، 15-11-2021 09:14 م

ندوة حول التنمية والاستثمار بسلطنة عُمان

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الوكيل الاخباري - نظمت السفارة العمانية في عمان اليوم الاثنين، ندوة متخصصة حول التنمية والاستثمار في سلطنة عمان بمشاركة عدد من المسؤولين العمانيين عبر الاتصال المرئي من الجانب العماني .

وهدفت الندوة التي حضرها عدد من الاقتصاديين والسفراء ورجال الأعمال الأردنيين إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن والسلطنة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة والميزات المقدمة للاستثمار.

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