ندوة حول التنمية والاستثمار بسلطنة عُمان

الوكيل الاخباري - نظمت السفارة العمانية في عمان اليوم الاثنين، ندوة متخصصة حول التنمية والاستثمار في سلطنة عمان بمشاركة عدد من المسؤولين العمانيين عبر الاتصال المرئي من الجانب العماني .



وهدفت الندوة التي حضرها عدد من الاقتصاديين والسفراء ورجال الأعمال الأردنيين إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن والسلطنة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة والميزات المقدمة للاستثمار.

اضافة اعلان