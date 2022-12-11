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الأحد، 11-12-2022 08:02 م

ندوة حول اللاجئين وحقوق الإنسان في اليرموك

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الوكيل الاخباري - نظم مركز اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، ندوة بعنوان "اللاجئون وحقوق الإنسان: الحق في التعليم" وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت مديرة المركز الدكتورة ريم الخاروف، إن اختيار موضوع الندوة التي عقدت بالتعاون مع كرسي الإلكسو للجوء والنزوح والهجرة القسرية، حول الحق في التعليم للاجئين جاء انطلاقا من خطة المركز الاستراتيجية، ولتسليط الضوء على تحديات ومشكلات يواجهها الشباب واللاجئون في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز دور المركز في التشبيك مع المؤسسات الوطنية والدولية والعمل على توفير فرص التدريب والتعليم مع الجهات المانحة.

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