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الأربعاء، 28-09-2022 11:49 م

ندوة حول تسرب الاطفال من المدرسة بالمفرق

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الوكيل الاخباري - عقد في مركز الامل للتربية الخاصة بمحافظة المفرق وضمن فعاليات وأنشطة مشروع التمكين الإقتصادي للفئات الضعيفة بالمحافظة والذي ينفّذه الإتحاد العام للجمعيات الخيرية اليوم الأربعاء ندوة حول "تسرب الأطفال من المدرسة " .

واشار الدكتور محمد الشرعة من مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الى أسباب الانقطاع عن الدراسة وعرض القوانين والتشريعات التي يمكن أن تساعد الطلاب على العودة إلى المدرسة و النظام التعليمي.

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