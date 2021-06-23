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الأربعاء، 23-06-2021 12:36 ص

ندوة حول تطبيق المعيار الدولي 17 بعقود التـأمين

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 الوكيل الاخباري - عقد الاتحاد الاردني لشركات التأمين في مدينة العقبة ندوة بعنوان: المعيار الدولي للتقرير المالي- عقود التـأمين "المتطلبات المالية والفنية والتكنولوجية اللازمة لتطبيق المعيار الدولي رقم 17 على أنظمة وحسابات شركات التأمين، شملت تطبيقات عملية.اضافة اعلان


وأكد نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور ماهر الشيخ، خلال الافتتاح، اهمية الندوة التي تأتي بعد وقت قصير من انتقال مهمة الرقابة والإشراف على قطاع التأمين الى البنك المركزي الأردني، مثمنا الجهود التي بذلها الاتحاد للاعداد والتحضير لها لتطبيق المرحلة القادمة من المعيار رقم 17 ومساعدة الشركات والجهات الرقابية لالقاء الضوء على المتطلبات الرقابية بخصوصه.

 




 

 


 

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