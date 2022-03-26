الأحد 27-03-2022
الوكيل الاخباري

وزير الزراعة: اتحاد مربي الأبقار انفرد بقرار رفع الأسعار دون مسوغ قانوني

إحالة محافظ الزرقاء إلى التقاعد

بحث التعاون بين جامعة آل البيت و كيو أس

قرار مرتقب بشأن دوام الجامعات في رمضان

22 ألف مستفيد من السلف الشرائية

تحويل اتحاد مربي الأبقار ومنتجي الحليب للمدعي العام

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاثنين

ندوة علمية تناقش دور الفلك والشرع في تحري هلال شهر رمضان

العدينات: خطة بلدية الطفيلة تستند إلى التشاركية بين المؤسسات

مجلس الوزراء يفوض وزيري الصناعة والزراعة بالسماح بإمكانية استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان

السبت، 26-03-2022 10:55 م

ندوة حول حماية الطفل في مركز شباب الطرة

220211143235183497408


الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب الطرة، اليوم السبت، ندوة حول حماية الطفل من الأذى، تحدثت فيها الدكتور محمد أبو زريق حول حق الطفل، في الحياة والصحة والتنمية وبناء القدرات.

واستعرض أبو زريق خلال المحاضرة حقوق الطفل الأساسية والذاتية ودعم حقه في التنمية ومواجهة التحديات التي تواجه الأطفال وحماية الطفل من المخاطر التي تحيط به، مستعرضا دور الوزرات المعنية والمنظمات والهيئات المحلية والدولية في حماية الأطفال.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

وزير الزراعة: اتحاد مربي الأبقار انفرد بقرار رفع الأسعار دون مسوغ قانوني

مبنى رئاسة الوزراء

إحالة محافظ الزرقاء إلى التقاعد

3202220225829896108388

بحث التعاون بين جامعة آل البيت و كيو أس

320221584820531922742

22 ألف مستفيد من السلف الشرائية

3202221211654894212762

تحويل اتحاد مربي الأبقار ومنتجي الحليب للمدعي العام

3202227123758390691176

ندوة علمية تناقش دور الفلك والشرع في تحري هلال شهر رمضان

أخبار متعلقة
ddd

يوم طبي مجاني في كلية إربد الجامعية

999

شباب الكرك تنظم ورش عمل ومحاضرات متنوعة

320221418332365131874

ورشة حول الصحة العامة والتغذية السليمة في إربد

3202214142720234724653

دورة تدريبية عن المتاجر الالكترونية في إربد

3202213163259543842418

إربد : مراكز شبابية تنفذ أنشطة متنوعة

3202210205513619614156

الكرك : ورشة تناقش دور رؤساء البلديات ومجالس المحافظات بإحداث التنمية