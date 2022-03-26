ندوة حول حماية الطفل في مركز شباب الطرة

الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب الطرة، اليوم السبت، ندوة حول حماية الطفل من الأذى، تحدثت فيها الدكتور محمد أبو زريق حول حق الطفل، في الحياة والصحة والتنمية وبناء القدرات.



واستعرض أبو زريق خلال المحاضرة حقوق الطفل الأساسية والذاتية ودعم حقه في التنمية ومواجهة التحديات التي تواجه الأطفال وحماية الطفل من المخاطر التي تحيط به، مستعرضا دور الوزرات المعنية والمنظمات والهيئات المحلية والدولية في حماية الأطفال.

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