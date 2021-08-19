ندوة حول علاقة وسائل الإعلام بالثقافة في مأدبا

الوكيل الاخباري -

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قال مشاركون في ندوة نظمتها مديرية ثقافة مادبا اليوم الخميس بعنوان"دور الإعلام في نشر الثقافة"، إن العلاقة بين الإعلام والثقافة علاقة تكاملية لأن تناول الثقافة من الوجهة الإعلامية يساوي تناول الإعلام من الوجهة الثقافية، وأن الثقافة تعتمد على الإعلام كسندٍ يجعلها ترى النور في ظل ازدحام المعلومات بالفضاء العام.وقال الدكتور زياد الشخانبة خلال الندوة التي استضافتها غرفة تجارة مادبا، إن الدولة الأردنية وعلى امتداد مئويتها الأولى سارت قدما مع التطور المعرفي والتكنولوجي فشهدت مؤسساتها الإعلامية اهتماماً بالجانب الثقافي الذي أنشأت له أقساماً ومديرات خاصة بتغطية النشاط الثقافي الداخلي والخارجي .