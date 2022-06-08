ندوة حول مدينة القدس في الطوابع البريدية



الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرواد الكبار ضمن فعاليات أسبوع القدس عهد ووعد ندوة استضاف خلالها رئيس جمعية هواة الطوابع جليل طنوس والذي تحدث خلالها عن مدينة القدس في الطوابع البريدية الدولية.



وتحدث طنوس وفق بيان صدر عن الجمعية اليوم الأربعاء عن خصوصية الطابع البريدي الى جانب الاختام البريدية والرسائل في تأكيد الهوية العربية الاسلامية والمسيحية لمدينة القدس، هذه الهوية العريقة التي تتضح في بروز المعالم والاحداث والوقائع التاريخية والثقافية والاثرية .

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