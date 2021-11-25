ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة بغرفة تجارة الرمثا

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية رؤى النسائية اليوم الخميس ندوة حول إطلاق حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة ضمن تحالف شبكة شمعة لمناهضة العنف واللجنة الوطنية لشؤون المرأة.



وقال متصرف لواء الرمثا الدكتور طايل المجالي خلال الندوة التي عقدت بغرفة تجارة الرمثا، إن المجتمع الأردني مجتمع حضاري متعلم يحترم المرأة ويقدرها وأن التشريعات المتعلقة بصون حقوق المرأة وكرامتها تشريعات فاعلة، إذ أن الأردن صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بذلك .

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