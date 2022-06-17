ندوة علمية تستعرض مستقبل عراق الأمير السياحي

الوكيل الاخباري - أقامت جمعية أبناء المهيرات للعمل الخيري والتطوعي، مساء أمس الخميس، بحضور الوزير الأسبق طه الهباهبة، ندوة ثقافية علمية عُرض خلالها المستقبل السياحي في منطقة عراق الأمير.



وقدم المشاركون بالندوة من أساتذة وعلماء وخبراء من اتحاد الكتاب والأدباء الاردنيين، وجامعة آل البيت، واتحاد المؤرخين في تراث القبائل وانسابها، ومبادرة درب الوئام الحضاري، وعددا من رؤساء جمعيات ومنظمات ومنتديات ثقافية غير حكومية، العديد من الأفكار والطروحات والأبحاث الجارية في عراق الأمير.

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