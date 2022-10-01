ندوة عن الأدب النسوي وسجال شعري نبطي بإربد

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية غِراس للفكر والثقافة في ديوان آل كريزم بيت إربد التراثي، اليوم السبت، ندوة عن تطور الأدب النسوي في الأردن وسجالا شعريا نبطيا، وذلك ضمن الاحتفالات بإربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 .



وتناولت رئيسة ملتقى المرأة فايزة الزعبي "تطور الأدب النسوي في الأردن، والذي ظهر في عام 1943، بحسب دراسات الباحثين"، مستعرضة أسماء العديد من الأديبات اللواتي اشتهرن في مجال الأدب على امتداد مائة عام.

اضافة اعلان