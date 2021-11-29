ندوة عن الجرائم الإلكترونية في الطفيلة

الوكيل الاخباري - نظمت جامعة الطفيلة التقنية بالتعاون مع إدارة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، ندوة توعوية عن "واقع وخطورة الجرائم الإلكترونية".



واستعرض الملازم عبد المعطي الطراونة، خلال الندوة، التي حضرها عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد المحاسنة وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة، أصناف الجرائم والقرصنة الإلكترونية وجرائم مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا واقع هذه الجرائم في الأردن والتقنيات المستخدمة في جرائم الحاسوب، وجنائيات الأجهزة المحمولة.

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