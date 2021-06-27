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ندوة عن دور العقبة في تعزيز العلاقات الأردنية السعودية

الأحد، 27-06-2021 10:08 م

ندوة عن دور العقبة في تعزيز العلاقات الأردنية السعودية

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الوكيل الاخباري - نظمت جامعة العقبة للتكنولوجيا اليوم الاحد، ندوة علمية بعنوان "العقبة ودورها في تعزيز العلاقات الاردنية السعودية اقتصاديا واستثماريا" بحضور سفير سلطنة عمان الشيخ هلال بن مرهون المعمري بعمان والقنصل المصري بمدينة العقبة سامي سعد مراد وعدد من اعضاء السلك الدبلوماسي من الاشقاء العرب.اضافة اعلان


وأكد رئيس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت خلال افتتاحه الندوة التي حضرها نواب العقبة عبيد ياسين وروعة الغرابلي وحسن الرياطي وتمام الرياطي وممثلو القطاع الاقتصادي والاستثماري في المدينة، أهمية دفع الاستثمار بين البلدين الشقيقين الاردن والسعودية إلى مستوى عالٍ من الاهتمام الرسمي ما يؤدي إلى الازدهار الاقتصادي والرفاهية الأجتماعية والاستقرار الأمني وتعظيم العلاقات المشتركة.

 




 

 


 

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