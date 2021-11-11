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الخميس، 11-11-2021 07:21 م

ندوة عن ريادة الأعمال وتمكين الشباب بالكورة

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الوكيل الاخباري - نظمت جمعية السنابل الذهبية بالتعاون مع نادي بيت ايدس الرياضي بلواء الكورة اليوم الخميس، ندوة عن ريادة الأعمال وتمكين الشباب بمناسبة الأسبوع العالمي للريادة، بمشاركة مجموعة من شباب المجتمع المحلي .

وهدفت الندوة التي أقيمت في مقر النادي، للتعريف بمفهوم الريادية والتنافسية والابتكار في الأعمال وكيفية بناء الفريق وأسباب نجاحه، ومهارات الاتصال والتواصل وكيفية إنشاء مشاريع ريادية ابداعية من خلال دراسة سوق العمل.

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