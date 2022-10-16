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الأحد، 16-10-2022 10:47 ص

ندوة في السلط تناقش الإعداد للتعليم في المستقبل



الوكيل الاخباري- نظمت جمعية المبدعين للفكر والثقافة والفنون، مساء أمس في بلدية السلط الكبرى، تربوية بعنوان "ماذا أعددنا للتعليم في المستقبل".

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وناقشت الندوة التي حضرها أمين عام وزارة الثقافة الدكتور هزاع البراري الإعداد للتعليم في المستقبل.


وقال مدير المركز الوطني لتطوير المناهج السابق، الدكتور محمود مساد، إن التعليم في الأردن يركز على الكم في المعلومة، والمطلوب أن يكون التعليم نوعيا في التركيز على مهارات التفكير والقيم والحداثة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التركيز على الجانب الوطني ومهارات التفكير والقيم وامتلاك المهارات التطبيقية ليسمو العلم ويصبح التعلم أكثر فاعلية.


وقال الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات إن المستقبل أدركنا، وباتت المناهج مبنية على الفعل الماضي، داعيا إلى الانتقال من المناهج السمينة إلى المناهج الرشيقة.

 




 

 


 

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