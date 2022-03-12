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السبت، 12-03-2022 05:59 م

ندوة في السلط عن مشاركة الشباب بالانتخابات

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الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن في البلقاء، اليوم السبت، ندوة حوارية بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات عن مشاركة الشباب في انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان.

وتناولت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتورة عبير دبابنة القوانين الناظمة للانتخابات واستعدادات الهيئة لضمان سير عملية الانتخاب بيسر وسهولة في ظل الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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