ندوة في الطفيلة حول تحديات قطاع المشاريع الصغيرة

الوكيل الإخباري - عقد مركز تطوير الأعمال (BDC) ندوة نقاشية في محافظة الطفيلة، حول فرص وتحديات قطاع المشاريع الصغيرة، وذلك ضمن جولات حوارية ونقاشية شاملة يعقدها المركز في المحافظات كافة، والتي تهدف إلى فتح قنوات حوارية فعالة لفهم فرص وتحديات دخول سوق العمل التي تواجه السيدات والشباب.

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واستعرض عدد من منسقي المركز خلال الندوة، أهداف اللقاءات والجلسات الرامية إلى مساعدة مركز تطوير الأعمال في تصميم مشاريع مناسبة تلبي احتياجات هذه المجتمعات، وتنمية قدراتهم لدخول القطاعات غير التقليدية ذات العلاقة بالاقتصاد الأخضر والدائري وتنمية المهارات الرقمية.



ويسعى المركز من خلال الجلسات إلى تعزيز مهارات السيدات والشباب، مما يمكنهم من النجاح واستغلال الفرص المتاحة لهم، التي تيسر وصولهم لفرص العمل اللائقة أو البدء بمشاريع مستدامة والاطلاع على فرص التسويق وتطوير المنتجات.



واستعرض المشاركون في الندوة عددا من قصص النجاح لبعض المشاريع التي نفذها مركز تطوير الأعمال في مناطق عدة من محافظة الطفيلة، فيما قدم مختصون في مجال إدارة المشروعات آليات وأدوات التمكين الاقتصادي للسيدات والفتيات من أجل زيادة مشاركتهن اقتصاديا وزيادة نسب دورهن في قوى العمل الاقتصادية المحلية.



وأكد المشاركون في الندوة إن احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تقتصر على التمويل المالي فقط بل تحتاج الى أشكال دعم مختلفة لزيادة فرص نجاحها أبرزها توفير الاستشارات الفنية والمالية والإدارية لأصحاب هذه المشاريع وتدريبهم على إدارتها وتسويقها وتخفيض احتمالات فشلها وتعثرها.