ندوة في العقبة حول مشروع توثيق مسارات الثورة العربية الكبرى

الوكيل الاخباري -

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ناقشت ندوة حوارية نظمتها الجامعة الأردنية فرع العقبة، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة الثقافة، تحت عنوان (مشروع توثيق مسارات الثورة العربية الكبرى على الخرائط السياحية رقميا)، آلية عمل الجهات المعنية بتوثيق المواقع السياحية والأثرية والتشاركية فيما بينها لتنفيذ مثل هذا المشروع الرامي إلى تعريف المجتمع بالدور الذي ساهمت به الثورة العربية في جمع العرب من أجل نهضة الأمة.وخلال رعايته فعاليات الندوة، أكد رئيس الجامعة في العقبة الدكتور رياض المناصرة، أهمية التعاون المثمر بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني لما يعود بالخير والفائدة على المجتمع الأردني، لافتا لدور المؤسسات التعليمية في بناء الثقافة الوطنية وتنمية الشعور الوطني المسؤول وتأييد الهوية لا سيما لدى الأجيال القادمة وتزويدها بالمعرفة العلمية الرصينة والتاريخية المجيدة في نضال الأمة نحو التحرير والمنعة.