ندوة في اليرموك تعاين محطات في ذكرى الحسين



الوكيل الاخباري - نظم قسم التاريخ في كلية الآداب، وكرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات الأردنية في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، ندوة بعنوان " محطات في ذكرى الحسين"، بمناسبة ذكرى ميلاد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.



واستعرض شاغل كرسي سمير الرفاعي الدكتور محمد العناقرة، محطات تاريخية من حياة الملك الباني الحسين بن طلال ، تناولت نشأته ومراحل حياته الدراسية، وأهم المحطات التاريخية من حياته منذ توليه سلطاته الدستورية، حيث بدأ مسلسل المهمات الصعبة وأهمها مجابهة العدو الصهيوني، في الوقت الذي كانت المملكة تعاني من الأزمات الاقتصادية والعجز المالي والترنح تحت ثقل قيود المعاهدة الأردنية البريطانية وقيادة الجيش بيد الضباط البريطانيين.

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