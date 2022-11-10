ندوة في اليرموك تكريما لأول معلمة أردنية بعهد الإمارة

الوكيل الاخباري - ضمن احتفالات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022، رعى نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني اليوم، فعاليات الندوة التي نظمها كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية بالجامعة بالتعاون مع المكتب التنفيذي للاحتفالية تكريما لأول معلمة أردنية في عهد الإمارة زينب أبو غنيمة.



وقال المومني، إن عقد فعاليات هذه الندوة يأتي من مُنطلق الرسالة التي قامت عليها جامعة اليرموك والتي يعد وفاء الجامعة لمجتمعها وللرموز النابهة من أبنائه وبناته من أهم عناصرها، مثمنا جهود كرسي عرار في الجامعة في عقد الفعاليات التي تذكر بعطاء الرواد وتكريمهم على منجزاتهم الوطنية.

اضافة اعلان