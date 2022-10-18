ندوة في اليرموك حول التراث المقدسي المخطوط

الوكيل الاخباري - أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، اليوم الثلاثاء، أهمية تأسيس متحف للمخطوطات الفلسطينية تكون القدس مركزا له ويحميها من الاندثار والزوال.



جاء ذلك خلال افتتاحه، مندوبا عن وزيرة الثقافة هيفاء النجار في مبنى المؤتمرات والندوات بالجامعة، اليوم، فعاليات ندوة ثقافية بعنوان "التراث المقدسي المخطوط بين الواقع والمترجى"، وضمن فعاليات احتفالية إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022.

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