الثلاثاء 18-10-2022
الوكيل الاخباري

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي

40 باحثًا من جامعة التكنولوجيا ضمن الباحثين المؤثرين عالميا

إطلاق سلسلة محاضرات توعوية بالسلامة العامة بمساجد إربد

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

مدير الامن العام يوجه بتوحيد الجهود للتعامل مع أية ظروف طارئة خلال الشتاء

ورشة توعوية حول سرطان الثدي في جرش

عطوة اعتراف بحادثة الطفل أبو رمضان

الأميرة بسمة بنت طلال تطلق شبكة للتعليم المبكر

تخريج المشاركين في برنامج التخطيط الاستراتيجي للقيادات الحكومية

اخماد حريق بمستودع لبلدية دير أبي سعيد

الثلاثاء، 18-10-2022 05:18 م

ندوة في اليرموك حول التراث المقدسي المخطوط

10202216191736650005288


الوكيل الاخباري - أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، اليوم الثلاثاء، أهمية تأسيس متحف للمخطوطات الفلسطينية تكون القدس مركزا له ويحميها من الاندثار والزوال.

جاء ذلك خلال افتتاحه، مندوبا عن وزيرة الثقافة هيفاء النجار في مبنى المؤتمرات والندوات بالجامعة، اليوم، فعاليات ندوة ثقافية بعنوان "التراث المقدسي المخطوط بين الواقع والمترجى"، وضمن فعاليات احتفالية إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202228112846857578482

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي

10202217222956944597276

40 باحثًا من جامعة التكنولوجيا ضمن الباحثين المؤثرين عالميا

10202217204327642506567

إطلاق سلسلة محاضرات توعوية بالسلامة العامة بمساجد إربد

1020221516165384402949

مدير الامن العام يوجه بتوحيد الجهود للتعامل مع أية ظروف طارئة خلال الشتاء

10202216224313339632278

ورشة توعوية حول سرطان الثدي في جرش

1

عطوة اعتراف بحادثة الطفل أبو رمضان

أخبار متعلقة
w

يوم مفتوح باليرموك لطلبة معهد الخرسانة الأميركي في الجامعات الأردنية

2354f01a-e225-4818-9bd7-46ae9b48a6c3

الأردن يشارك في المعرض الدولي ايديو تراك المختص بالسياحة التعليمية في مسقط

1020226143411590112699

إعلان للطلبة المتقدمين بطلبات التحاق على البرنامج الموازي في جامعة اليرموك

1020229184253647135528

اليرموك تشارك في مؤتمر نبيّنا الكريم والمساجد والإرشاد بتركيا

1020228182147209983036

مذكرة تفاهم بين اليرموك ومؤسسة الحسين للسرطان

1020225151518423765353

اليرموك توضح بخصوص قبولات ابناء كوادر الصحة المشرفين على التدريب الطلابي