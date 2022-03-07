ندوة في اليرموك حول ذكرى الإسراء والمعراج

الوكيل الاخباري - افتتحت في جامعة اليرموك، اليوم الاثنين، فعاليات ندوة "ذكرى الإسراء والمعراج: عهد يتجدد"، والتي نظمتها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الجامعة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين.



وقال رئيس الجامعة الدكتور اسلام مساد، خلال الافتتاح، إن حادثة الإسراء والمعراج تمثل صورة من صور الإيمان بقدرة الله عز وجل، ونبوة نبيه العربي الهاشمي بوصفها واقعة ثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كما أنها تمثل الذكرى العطرة التي تعتبر منارة في تاريخ الرسالة الإسلامية العظيمة، بما تنطوي عليه من العبر السامية والمعاني العالية.

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