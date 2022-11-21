ندوة في اليرموك حول وثائق أم قيس وسياقها التاريخي

الوكيل الاخباري - استضافت جامعة اليرموك، اليوم الاثنين، فعاليات ندوة بعنوان: "وثائق أم قيس الأصيلة الموقعة وسياقها التاريخي فترة الحكومة المحلية"، والتي نظمتها لجنة قضايا الشؤون المحلية والعربية المنبثقة عن المكتب التنفيذي لاحتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022، بالتعاون مع كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات الأردنية وقسم التاريخ في جامعة اليرموك.



وتحدث المؤرخ محمد رفيع، خلال الندوة، عن وثيقةَ أم قيس الرسمية الموقّعة وملاحقها، وأسماء المشاركين في صياغتها والموقعين عليها، وسياقها التاريخيّ وبنودها الأساسية والإضافية والردود البريطانية عليها آنذاك.

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