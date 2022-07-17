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الأحد، 17-07-2022 06:34 م

ندوة في كفرنجة حول تهيئة الأماكن السياحية لذوي الاحتياجات الخاصة

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الوكيل الاخباري - نظم معهد آسيا وشمال إفريقيا، اليوم الأحد، في قاعة جمعية وادي كفرنجة للتربية الخاصة، ندوة عن تهيئة الأماكن السياحية والمباني العامة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة البصرية والحركية.

وقال رئيس الجمعية مصطفى فريحات، إن الندوة استهدفت الكفاءات الشبابِيَّة من ذوي الاحتياجات الخاصة لإشراكهم في عملِيَّة صنع القرار، كما بحثث أبرز مطالبهم واحتياجاتهم والخروج بتوصيات تضمن حقوقهم التي نص عليها القانون.

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