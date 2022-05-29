الأحد 29-05-2022
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الأحد، 29-05-2022 09:04 م

ندوة في وكالة الأنباء الأردنية حول الأمن السبراني

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الوكيل الاخباري - نظمت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاحد، ندوة حوارية، حول أمن المعلومات والإجراءات الوقائية للحفاظ على الأمن السبراني في المؤسسات الحكومية.

وقال مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل فايق حجازين إن تعزيز الأمن السبراني وأمن المعلومات اصبح ضرورة لدى كافة المؤسسات الحكومية خصوصا المؤسسات التي تتعامل مع أنظمة الحاسوب والمستخدمين لشبكة الانترنت بشكل مباشر.

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