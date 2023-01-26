ندوة مشتركة لوزيرة الثقافة ونظيرتها المصرية في معرض القاهرة للكتاب

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار إن الأردن ومصر يرسخان العمل الثقافي القائم على الجانب الإنساني، ما يجعل الثقافة في كلا البلدين ناجحة وذات هدف واضح.



وأشارت النجار، خلال ندوة مشتركة مع وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، اليوم الخميس، ضمن فعاليات جناح الأردن ضيف الشرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب 54 إلى أهمية المشاركة الأردنية الواسعة في المعرض، بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين والعلاقات الطيبة بين قيادتي الأردن ومصر.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة