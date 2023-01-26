الخميس 26-01-2023
الوكيل الاخباري

قلق أممي بشأن استمرار العنف بالضفة الغربية المحتلة

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي بالكرك

المفرق: حوارية حول المشاركة في الأحزاب السياسية

مديرية زراعة بني كنانة تحتفي بعيد الشجرة

ندوة مشتركة لوزيرة الثقافة ونظيرتها المصرية في معرض القاهرة للكتاب

حوارية حول الجرائم الإلكترونية بمعهد مهني المشارع

سوريا : إجراءات جديدة لضبط الحدود مع الأردن

كوادر شركة كهرباء إربد تنقذ عائلة في الحي الشرقي - صور

حادث سير لحافلة معتمرين اردنيين في السعودية - فيديو

جلسة تعريفية عن جائزة الحسين للعمل التطوعي في شباب عبين

الخميس، 26-01-2023 10:12 م

ندوة مشتركة لوزيرة الثقافة ونظيرتها المصرية في معرض القاهرة للكتاب

1


الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار إن الأردن ومصر يرسخان العمل الثقافي القائم على الجانب الإنساني، ما يجعل الثقافة في كلا البلدين ناجحة وذات هدف واضح.

وأشارت النجار، خلال ندوة مشتركة مع وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، اليوم الخميس، ضمن فعاليات جناح الأردن ضيف الشرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب 54 إلى أهمية المشاركة الأردنية الواسعة في المعرض، بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين والعلاقات الطيبة بين قيادتي الأردن ومصر.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
120232522459426223841

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي بالكرك

w

المفرق: حوارية حول المشاركة في الأحزاب السياسية

w

مديرية زراعة بني كنانة تحتفي بعيد الشجرة

1202310164516393729430

حوارية حول الجرائم الإلكترونية بمعهد مهني المشارع

1202324123552265331887

سوريا : إجراءات جديدة لضبط الحدود مع الأردن

2

كوادر شركة كهرباء إربد تنقذ عائلة في الحي الشرقي - صور

أخبار متعلقة
63b2ba50f167f

وزير الصحة: عطلة المدارس والجامعات ستخفض إصابات الفيروس المخلوي

7- (1)

لجنة تسعير المحروقات لـ "الوكيل": تسعيرة للكاز ستصدر بالسعر الجديد

122022232156579876040

كما انفرد الوكيل الاخباري.. 5% نسبة زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2023

file (1)

الحمصي رئيساً لغرفة التجارة الدولية في الأردن والخطيب نائبا

فلوس 2

اتحاد العمال يطالب بتطبيق قرار ربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم

333-7

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية - تفاصيل