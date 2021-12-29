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الأربعاء، 29-12-2021 06:58 م

نذير عبيدات : المملكة تعاملت مع الوباء في عدة محطات

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، إن الأردن والعالم واجه حالة استثنائية في ظل وجود فيروس كورونا، وإن وضع الحلول المناسبة لمواجهة الجائحة لم يكن بالأمر السهل على الجهات الرسمية. 

وأضاف عبيدات أن الأردن تعامل مع الوباء ضمن كل المعلومات المتوفرة، وحاول جاهدا توفير سبل الوقاية والالتزام، مشيرا إلى جهود الوزارة واللجنة الوطنية للأوبئة الكبيرة في توفير التوعية والوقاية والعلاج. 

وبين عبيدات أن المملكة تعاملت مع الوباء في عدة محطات، ومنها: زيادة قدرة المختبرات على توفر فحوصات الـ (بي سي آر)؛ إذ وصلت إلى 60 ألف فحص يوميا، وأيضا في عملية التقصي الوبائي، وزيادة قدرة المستشفيات الاستيعابية وتعزيز عدد أسرة العلاج وأجهزة التنفس، مشيرا إلى أتمتة النظام الصحي بما يتعلق بالأسرّة والعلاج وتوفره، وإلى لجنة الأوبئة وكيفية صياغة البروتوكولات الصحية، والتوصيات.

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