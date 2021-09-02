الخميس 02-09-2021
الوكيل الاخباري

إغلاق مطعم وتحرير 39 مخالفة بمادبا

لجنة الخدمات في الأعيان تبحث واقع قطاع مربي الأسماك والأحياء البحرية

الحواتمة يلتقي رئيس وأعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية

صُلح عمَّان تضيف وفاة عاشرة لملف قضية مستشفى السلط

القسم القضائي بمستشفى الصحة النفسية يستقبل 72 نزيلاً

مشتركة الأعيان توافق على قانون تطوير الأراضي المجاورة للمغطس

748 مليون دينار عجز الميزان التجاري مع منطقة التجارة الحرة العربية

الطفيلة: إغلاق منشأتين لمخالفتهما أوامر الدفاع رقم 32

1.025 مليون شخص قدموا الى الاردن خلال النصف الاول من 2021

لجنة الاوبئة توضح حول متحوّر 'مو '

الخميس، 02-09-2021 04:02 م

نذير عبيدات يعلن آلية دوام الفصل الاول في الجامعة الأردنية

320211311132677450121


 الوكيل الاخباري  - أعلن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات آلية الدوام في الجامعة الأردنية للفصل الأول.

وقال عبيدات في منشور له عبر فيسبوك إن دوام الفصل الأول سيكون مدمج على النحو التالي:

- احد،ثلاثاء،خميس دوام يوم واحد فقط بحيث يكون يوم الأحد والثلاثاء 50% من الطلاب وجاهي وبث مباشر من داخل القاعة لل50% المتبقين والخميس أونلاين لجميع الطلاب

- اثنين ، اربعاء دوام وجاهي يوم واحد فقط والثاني أونلاين

- لن يكون هناك حرية اختيار للطالب لأيام دوامه وسيتم تحديدها من القبول والتسجيل . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

إغلاق مطعم وتحرير 39 مخالفة بمادبا

f

الحواتمة يلتقي رئيس وأعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية

مستشفى الوكيل

صُلح عمَّان تضيف وفاة عاشرة لملف قضية مستشفى السَّلط

f

القسم القضائي بمستشفى الصحة النفسية يستقبل 72 نزيلاً

s

748 مليون دينار عجز الميزان التجاري مع منطقة التجارة الحرة العربية

إغلاق

الطفيلة: إغلاق منشأتين لمخالفتهما أوامر الدفاع رقم 32

أخبار متعلقة
d

تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية

8202126195858605211592

تمديد مدة تقديم طلبات الموازي في الأردنية 24 ساعة

w

تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية – أسماء

wwww

افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول للتعلم عبر الإنترنت والتعلم المدمج

w

بحث سبل التعاون بين الجامعة الأردنية وهيئة شباب كلنا الأردن

8202121234252516722293

الجامعة الأردنية توضح بشأن تسجيل الطلبة