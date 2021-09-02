نذير عبيدات يعلن آلية دوام الفصل الاول في الجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات آلية الدوام في الجامعة الأردنية للفصل الأول.
وقال عبيدات في منشور له عبر فيسبوك إن دوام الفصل الأول سيكون مدمج على النحو التالي:
- احد،ثلاثاء،خميس دوام يوم واحد فقط بحيث يكون يوم الأحد والثلاثاء 50% من الطلاب وجاهي وبث مباشر من داخل القاعة لل50% المتبقين والخميس أونلاين لجميع الطلاب
- اثنين ، اربعاء دوام وجاهي يوم واحد فقط والثاني أونلاين
- لن يكون هناك حرية اختيار للطالب لأيام دوامه وسيتم تحديدها من القبول والتسجيل .
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