نذير عبيدات يعلن آلية دوام الفصل الاول في الجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات آلية الدوام في الجامعة الأردنية للفصل الأول.



وقال عبيدات في منشور له عبر فيسبوك إن دوام الفصل الأول سيكون مدمج على النحو التالي:



- احد،ثلاثاء،خميس دوام يوم واحد فقط بحيث يكون يوم الأحد والثلاثاء 50% من الطلاب وجاهي وبث مباشر من داخل القاعة لل50% المتبقين والخميس أونلاين لجميع الطلاب



- اثنين ، اربعاء دوام وجاهي يوم واحد فقط والثاني أونلاين



- لن يكون هناك حرية اختيار للطالب لأيام دوامه وسيتم تحديدها من القبول والتسجيل .

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