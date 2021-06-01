نَزّل القاطع .. حملة تشعل مواقع التواصل في المملكة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أطلق النشطاء حملة تحت شعار "نزل القاطع" وذلك يوم السبت القادم الموافق 5 حزيران احتجاجا على اتفاقية غاز الاحتلال .
وتداول نشطاء عبر منصة تويتر بحسب رصد " الوكيل الإخباري" وسم نزل القاطع"، وذلك بالتزامن مع ذكرى حرب حزيران عام 1967 مع الاحتلال ، وترتب على هذه الحرب احتلال إسرائيل لـ الضفة الغربية والجولان السوري وسيناء المصرية.
وأضاف النشطاء من خلال فيديوهات وصور " موعدنا من الساعة 10 إلى 11 مساءً ،نزل القاطع من اللوحة الرئيسية في المنزل لمدة ساعة والتقط صورة وحملها على مواقع التواصل الاجتماعي مع شعارنا ".
و نوهوا أن هدف هذه الحملة هو التأكيد على رفض الشعب لهذه الاتفاقية وعدم قبولها.
يجب أن تكرر هذه العملية أسبوعياً عسى أن يدب الحياء في وجوه البعض #نزل_القاطع #فلسطين_قضيتي #غاز_العدو_احتلال https://t.co/w7RzFuVLgo— مرح شرف (@Marah_shraf) June 1, 2021
موعدنا السبت 5 حزيران من الساعة 10 إلى 11 مساء. نزل القاطع من اللوحة الرئيسية في المنزل لمدة ساعة التقط صورة وحملها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم: #نزل_القاطع #غاز_العدو_احتلال @BDSJordan pic.twitter.com/diR6Gj2OVN— Tala | تالا (@talazabalawi) May 30, 2021
June 1, 2021
June 1, 2021
يد أبي، بكل تعب ٨٤ عاما من اليتم والتهجير، لم يضع دبلة بيده في حياته، لان يديه جبلت بالشحوم والاتربة والحصمة، طيلة ٧٤ عاما من العمل منذ بلغ العاشرة من عمره، وجدته يضع علم فلسطين في يده، ليقول لن أفقد الأمل ان تعود لنا #فلسطين بقدسها حتى بحرها في يافا #نزل_القاطع #غاز_العدو_احتلال pic.twitter.com/90HGtOZkU9— Salma Nims سلمى النمس (@Salmanims) June 1, 2021
#نزل_القاطع— Eyad Tuffaha🇵🇸🇯🇴 (@tuffaha_eyad) June 1, 2021
كن صاحب مبدأ ✌️
#نزل_القاطع ارفع صوتك #الغاز ليس اغلى من دم ابنائنا معا نستطيع #الجمعة— taghreed hamdan (@taghreedhamdan6) June 1, 2021
يوم السبت— Rahaf_Abuamarah (@RAbuamarah) June 1, 2021
الساعة 10
5 حزيران
نزل القاطع
عشان كرامتك
عشان اولادك
عشان اهلنا بفلسطين#نزل_القاطع
ولأنهم رفعوا المشتقات النفطية من هون نحكي صف سيارتك واطفيها يوم الجمعه والسبت ولا تنسَ يوم السبت كمان فيه حملة #نزل_القاطع— Abdallah (@Ahmad8678851) June 1, 2021
متأكده انه ابوي اول حد حينبسط على قرار تنزيل القاطع 😂❤️.#نزل_القاطع— яαzαи sнєнαɒєн 𓂆 (@rassellaa) June 1, 2021
#نزل_القاطع— Dua Cevad (@CevadDua) June 1, 2021
يوم السبت 6/5
ساعة 10 الى ساعة 11 ليلا pic.twitter.com/nAXFGPgSOM