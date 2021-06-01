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الثلاثاء، 01-06-2021 10:05 ص

نَزّل القاطع .. حملة تشعل مواقع التواصل في المملكة

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أطلق النشطاء حملة تحت شعار "نزل القاطع" وذلك يوم السبت القادم الموافق 5 حزيران احتجاجا على اتفاقية غاز الاحتلال .

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وتداول نشطاء عبر منصة تويتر بحسب رصد " الوكيل الإخباري" وسم نزل القاطع"، وذلك بالتزامن مع ذكرى حرب حزيران عام 1967 مع الاحتلال ، وترتب على هذه الحرب احتلال إسرائيل لـ الضفة الغربية والجولان السوري وسيناء المصرية.


وأضاف النشطاء من خلال فيديوهات وصور " موعدنا من الساعة 10 إلى 11 مساءً ،نزل القاطع من اللوحة الرئيسية في المنزل لمدة ساعة والتقط صورة وحملها على مواقع التواصل الاجتماعي مع شعارنا ".


و نوهوا أن هدف هذه الحملة هو التأكيد على رفض الشعب لهذه الاتفاقية وعدم قبولها.

 

 

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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