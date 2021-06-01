نَزّل القاطع .. حملة تشعل مواقع التواصل في المملكة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أطلق النشطاء حملة تحت شعار "نزل القاطع" وذلك يوم السبت القادم الموافق 5 حزيران احتجاجا على اتفاقية غاز الاحتلال .

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وتداول نشطاء عبر منصة تويتر بحسب رصد " الوكيل الإخباري" وسم نزل القاطع"، وذلك بالتزامن مع ذكرى حرب حزيران عام 1967 مع الاحتلال ، وترتب على هذه الحرب احتلال إسرائيل لـ الضفة الغربية والجولان السوري وسيناء المصرية.



وأضاف النشطاء من خلال فيديوهات وصور " موعدنا من الساعة 10 إلى 11 مساءً ،نزل القاطع من اللوحة الرئيسية في المنزل لمدة ساعة والتقط صورة وحملها على مواقع التواصل الاجتماعي مع شعارنا ".



و نوهوا أن هدف هذه الحملة هو التأكيد على رفض الشعب لهذه الاتفاقية وعدم قبولها.

#غاز_العدو_احتلال @BDSJordan pic.twitter.com/diR6Gj2OVN موعدنا السبت 5 حزيران من الساعة 10 إلى 11 مساء. نزل القاطع من اللوحة الرئيسية في المنزل لمدة ساعة التقط صورة وحملها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم: #نزل_القاطع May 30, 2021

#غاز_العدو_احتلال pic.twitter.com/90HGtOZkU9 يد أبي، بكل تعب ٨٤ عاما من اليتم والتهجير، لم يضع دبلة بيده في حياته، لان يديه جبلت بالشحوم والاتربة والحصمة، طيلة ٧٤ عاما من العمل منذ بلغ العاشرة من عمره، وجدته يضع علم فلسطين في يده، ليقول لن أفقد الأمل ان تعود لنا #فلسطين بقدسها حتى بحرها في يافا #نزل_القاطع June 1, 2021

#نزل_القاطع



كن صاحب مبدأ ✌️ كن صاحب مبدأ ✌️ June 1, 2021



الساعة 10

5 حزيران

نزل القاطع

عشان كرامتك

عشان اولادك

عشان اهلنا بفلسطين يوم السبتالساعة 105 حزيراننزل القاطععشان كرامتكعشان اولادكعشان اهلنا بفلسطين #نزل_القاطع June 1, 2021

ولأنهم رفعوا المشتقات النفطية من هون نحكي صف سيارتك واطفيها يوم الجمعه والسبت ولا تنسَ يوم السبت كمان فيه حملة #نزل_القاطع June 1, 2021