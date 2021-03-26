نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الوسط 44%

الوكيل الإخباري - بلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 103323 حالة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة اليوم الجمعة.

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وجاء في الموجز " وبشأن القدرة الاستيعابية للمستشفيات في إقليم الشمال بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل إلى 48%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 77%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي إلى 40%".



وفي إقليم الوسط بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل إلى 73%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 79%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي إلى 44%.



وفي إقليم الجنوب وصلت نسبة إشغال أسرّة العزل إلى 32%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 37%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 28%.

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