الجمعة 26-03-2021
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الجمعة، 26-03-2021 06:26 م

103323 حالة نشطة "حاليا"

نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الوسط 44%

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توضيحية


الوكيل الإخباري - بلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 103323 حالة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة اليوم الجمعة.

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وجاء في الموجز " وبشأن القدرة الاستيعابية للمستشفيات في إقليم الشمال بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل إلى 48%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 77%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي إلى 40%".


وفي إقليم الوسط بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل إلى 73%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 79%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي إلى 44%.


وفي إقليم الجنوب وصلت نسبة إشغال أسرّة العزل إلى 32%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 37%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 28%.

 

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