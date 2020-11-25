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الأربعاء، 25-11-2020 05:52 م

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في مستشفى الملك المؤسس 80%

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الوكيل الاخباري - أعلن مدير مستشفى الملك المؤسس الدكتور محمد الغزو، الأربعاء، أن نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في المستشفى بلغت نحو 80%؛ بسبب ارتفاع حالات علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المستشفى.
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وقال لـ "المملكة"، إن "المستشفى اضطر لإيقاف استقبال 60% من المصابين بأمراض عادية (المرضى العاديين)، جراء الضغط على المستشفى، ومستشفى الأميرة بسمة في إربد".

"في المستشفى 228 سريرا لعلاج مرضى فيروس كورونا، 55 سريرا في العناية الحثيثة مخصصة لحالات كورونا، و15 سريرا لحالات أخرى"، أوضح الغزو، موضحا أن "نسبة إشغال وحدات العناية الحثيثة للحالات الأخرى 85%".

وأضاف أن "فتح المستشفيات الميدانية لعلاج حالات الإصابة بكورونا سيعيد استقبال علاج المرضى العاديين، وإعادة العمليات المبرمجة في المستشفى".

"أوقفنا العيادات والعمليات غير الطارئة حتى لا تشكل ضغطا على الكوادر الطبية الموجودة في المستشفى" بحسب الغزو.

 




 

 


 

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