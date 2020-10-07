نسبة إشغال الفنادق التي يقل تصنيفها عن 3 نجوم في عمّان 0%

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق عبد الحكيم الهندي، الأربعاء، إن نسبة الإشغال في الفنادق التي يقل تصنيفها عن 3 نجوم في عمّان 0%.وأضاف الهندي لبرنامج "صوت المملكة" أن نسبة إشغال الفنادق التي تزيد عن 3 نجوم هي من 2% إلى 3% فقط.وأشار إلى أن "نسبة الاشغال اليوم (الأربعاء) في فنادق البحر الميت خلال الأيام القليلة المقبلة (الخميس والجمعة والسبت) ستكون 50%".أن نسبة إشغال الفنادق في البحر الميت ستصل إلى 50%، خلال الأيام "خميس، جمعة، والسبت".وأوضح أن نسبة الإشغال في الخدمات العامة 50% خصوصا في صالات الطعام، مع الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية، والالتزام بالتباعد.أما حول إغلاق صالات الطعام في الفنادق، قال إنه تفاجأ بالقرار ولم يبلغ عنه.