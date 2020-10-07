الأربعاء 07-10-2020
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 07-10-2020 09:13 م

نسبة إشغال الفنادق التي يقل تصنيفها عن 3 نجوم في عمّان 0%

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق عبد الحكيم الهندي، الأربعاء، إن نسبة الإشغال في الفنادق التي يقل تصنيفها عن 3 نجوم في عمّان 0%.
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وأضاف الهندي لبرنامج "صوت المملكة" أن نسبة إشغال الفنادق التي تزيد عن 3 نجوم هي من 2% إلى 3% فقط.

وأشار إلى أن "نسبة الاشغال اليوم (الأربعاء) في فنادق البحر الميت خلال الأيام القليلة المقبلة (الخميس والجمعة والسبت) ستكون 50%".

أن نسبة إشغال الفنادق في البحر الميت ستصل إلى 50%، خلال الأيام "خميس، جمعة، والسبت".

وأوضح أن نسبة الإشغال في الخدمات العامة 50% خصوصا في صالات الطعام، مع الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية، والالتزام بالتباعد.

أما حول إغلاق صالات الطعام في الفنادق، قال إنه تفاجأ بالقرار ولم يبلغ عنه.

 




 

 


 

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