نسبة إشغال المزارع تصل إلى 99% مع عطلة نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

كشف رئيس اتحاد أصحاب المزارع، محمد الساكت أن نسبة إشغال المزارع يوم الجمعة المقبل وصل الى 99% ، و 70 % ليومي الخميس والسبت .

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وأضاف، الساكت في حديث لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء أن أسعار إيجار المزارع تكون بحسب تصنيفها A+ A ، B ، C وتتراوح ما بين 60 إلى 160 ديناراً لليوم الواحد خلال أيام الأسبوع ، في حين ترتفع الى ضعف السعر خلال أيام نهاية الأسبوع .



وأكد أن 1100 مزرعة لغاية الآن مسجلة في اتحاد أصحاب المزارع تعود لـ 460 مالكاً .



وأشار أن الاتحاد يحرص على توفير السلامة العامة في المزارع من خلال إتاحة عجل إنقاذ ولوحة إرشادات السلامة أثناء السباحة لكل بركة سباحة وصندوق إسعافات أولية بالإضافة إلى عقد إيجار وإخلاء مسؤولية .



وكان وزير الداخلية مازن الفراية قرر سابقاً توقيف الأشخاص الذين يقومون بتأجير المزارع الخاصة التي تحتوي مسابح وفقا لقانون منع الجرائم بحجة تسجيل حالات غرق ووفاة في تلك البرك.



وتحظى مزارع البحر الميت بالمرتبة الأولى في نسبة الحجوزات بين الأردنيين ، يليها السلط وجرش ، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة واحتواء هذه المزارع على برك سباحة وأماكن للشواء ولعب الاطفال والتي باتت تحظى بشعبية بين عدد كبير من العائلات الاردنية .