نسبة التصويت بانتخابات هيئة المكاتب الهندسية 68%

الوكيل الاخباري - أغلقت نقابة المهندسين عند الساعة السابعة مساء، صناديق الاقتراع لانتخابات هيئة المكاتب والشركات الهندسية، والتي تم خلالها انتخاب مجلس الهيئة وممثليها في الهيئة المركزية للنقابة والبالغ عددهم 20 مهندسًا، حيث بدأ بعد ذلك التحضير لعملية فرز الأصوات.



وبلغ عدد المكاتب والشركات الهندسية المشاركة في الانتخاب 881 مكتبا وشركة هندسية من أصل 1300 مكتب مسددين للرسوم السنوية المستحقة وبنسبة بلغت 68%.

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