الأحد 08-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

توافق أردني برازيلي على زيادة التبادل في المنتجات الزراعية

إصابة ضابط في جيش الاحتلال بعملية طعن في القدس

نسبة التصويت بانتخابات هيئة المكاتب الهندسية 68%

إصابة طفلة بحادث غرق في برميل ماء

دورة تدريبية بإربد عن المستخدم الذكي للإنترنت

إستشهاد فلسطيني في طول كرم

اقرار النِّظام المالي لمجالس المحافظات لسنة 2022

الحكومة تقر النّظام الداخلي لمجالس المحافظات

ضبط باص عمومي يقوم بتحميل 31 راكباً اضافياً

الأحد، 08-05-2022 08:28 م

نسبة التصويت بانتخابات هيئة المكاتب الهندسية 68%

520228121518189822407


الوكيل الاخباري - أغلقت نقابة المهندسين عند الساعة السابعة مساء، صناديق الاقتراع لانتخابات هيئة المكاتب والشركات الهندسية، والتي تم خلالها انتخاب مجلس الهيئة وممثليها في الهيئة المركزية للنقابة والبالغ عددهم 20 مهندسًا، حيث بدأ بعد ذلك التحضير لعملية فرز الأصوات.

وبلغ عدد المكاتب والشركات الهندسية المشاركة في الانتخاب 881 مكتبا وشركة هندسية من أصل 1300 مكتب مسددين للرسوم السنوية المستحقة وبنسبة بلغت 68%.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

توافق أردني برازيلي على زيادة التبادل في المنتجات الزراعية

3202210162932845355416

دورة تدريبية بإربد عن المستخدم الذكي للإنترنت

الخصاونة لوغو

اقرار النِّظام المالي لمجالس المحافظات لسنة 2022

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تقر النّظام الداخلي لمجالس المحافظات

w

ضبط باص عمومي يقوم بتحميل 31 راكباً اضافياً

220223163216477041673

الوطني للبحوث الزراعية يبحث التعاون مع المؤسسة البرازيلية

أخبار متعلقة
WhatsApp-Image-2022-05-08-at-11.59.46

بدء انتخابات هيئة المكاتب والشركات الهندسية

2

9 مرشحين لمركز نقيب المهندسين و5 لنائبه

420221615050388065861

نقابة الصحفيين في الشمال تلتقي رئيس بلدية إربد

4202211124955757435779

الزميل نصار رئيسا للجنة فرع نقابة الصحفيين في الشمال