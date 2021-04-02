نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم 13.63%

الوكيل الإخباري - بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة من اجمالي فحوصات فيروس كورونا التي تم اجراؤها الجمعة، قرابة (13.63%)، مقارنة مع (13.43%) الخميس،وفق الموجز الاعلامي لفيروس كورونا



وتم اجراء 35 ألفاً و34 فحصاً اكتشف من خلالها 4774 اصابة.



وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (5205) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (525,703) حالات.

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