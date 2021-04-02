الجمعة 02-04-2021
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مصدر: الأردن لم يجبر اللاجئة الحريري العودة إلى سوريا

الأرصاد : عدم تأثر المملكة بمنخفض عميق

نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم 13.63%

المملكة تسجل 99 وفاة و4774 إصابة جديدة بكورونا اليوم

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

16 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

الجمعة، 02-04-2021 05:39 م

مقارنة مع (13.43%) الخميس

نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم 13.63%

ك
توضيحية


الوكيل الإخباري - بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة من اجمالي فحوصات فيروس كورونا التي تم اجراؤها الجمعة، قرابة (13.63%)، مقارنة مع (13.43%) الخميس،وفق الموجز الاعلامي لفيروس كورونا

وتم اجراء 35 ألفاً و34 فحصاً اكتشف من خلالها 4774 اصابة.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (5205) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (525,703) حالات.

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