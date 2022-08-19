نسب إشغال الفنادق في عمان والعقبة والبحر الميت تتجاوز 70%

الوكيل الاخباري - بلغت نسب الإشغال في فنادق العاصمة عمان خلال عطلة نهاية الأسبوع 71%، كما سُجلت في فنادق البحر الميت نسب إشغال وصلت إلى 77% ، فيما وصلت نسب الاشغال في فنادق البترا إلى 39%، بحسب رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي.



وقال الهندي لـ "المملكة" إن نسب الاشغال في فنادق العقبة الشاطئية تراوحت بين 75% و85%، ووصلت نسب الإشغال في فنادق المدينة إلى 75%.



وأشار إلى أن نسب الإشغال في الفنادق بزيادة ونشاط، متوقعا أن تسجل نسب الاشغال في مدينة البترا أرقاما مرتفعة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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