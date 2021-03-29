الإثنين 29-03-2021
الوكيل الاخباري
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الإثنين، 29-03-2021 05:55 م

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

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الوكيل الاخباري -  بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا (432) حالة، فيما غادرت (382) حالة.
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وبلغ، وفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3383) حالة.

وتالياً نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم:
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 75%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 42%

إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 71%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 82%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 47%

إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 36%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 39%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 23%

 




 

 


 

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